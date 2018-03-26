Житель Тутаевского района нанес 20 ударов ножом своему знакомому

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, инцидент произошел в поселке Константиновский в ночь с 22 на 23 марта. 29-летний мужчина пригласил к себе домой знакомого. Они устроили застолье и начали играть в карты. В результате между приятелями вспыхнул конфликт. Подозреваемый схватил нож и нанес 20 ударов в область шеи и спины знакомого.

В результате 60-летний бездомный мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник рассказал о произошедшей ссоре своей соседке, которая обратилась в полицию. Сейчас расследование продолжается.