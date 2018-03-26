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Житель Тутаевского района нанес 20 ударов ножом своему знакомому
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Житель Тутаевского района нанес 20 ударов ножом своему знакомому 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, инцидент произошел в поселке Константиновский в ночь с 22 на 23 марта. 29-летний мужчина пригласил к себе домой знакомого. Они устроили застолье и начали играть в карты. В результате между приятелями вспыхнул конфликт. Подозреваемый схватил нож и нанес 20 ударов в область шеи и спины знакомого.
В результате 60-летний бездомный мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник рассказал о произошедшей ссоре своей соседке, которая обратилась в полицию. Сейчас расследование продолжается.
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