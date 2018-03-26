Молодую нижегородку избили и изнасиловали в салоне автомобиля

Преступление совершено 22 марта у дома по Московскому шоссе. Пьяный злоумышленник избил и изнасиловал 34-летнюю женщину в салоне автомобиля марки «Ниссан».

Гражданка выбежала из машины и обратилась в полицию.

Оказалось, что 5 лет назад фигуранты дела сожительствовали, затем поддерживали взаимоотношения по бытовым вопросам. В тот день мужчина неожиданно стал домогаться до нее.

Свою вину гражданин не признал. Его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что двое таксистов осуждены в Нижнем Новгороде за сексуальное насилие над женщиной.