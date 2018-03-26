Полицейские в Уссурийске изъяли дериваты редких животных на 23,5 млн рублей

"В Уссурийске представителями погрануправления ФСБ России по Приморскому краю при досмотре автомобиля изъято четыре фрагмента костей амурского тигра. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 56-летний житель поселка Терней. В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены 70 килограммов дериватов редких и исчезающих видов фауны, которые хранились на чердаке и в морозильной камере, находящейся в пристройке к жилому дому", — сказала Волк.

Биологическую судебную экспертизу найденных останков проводил Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра. «Причиненный государству ущерб превысил 23,5 млн рублей», — подчеркнула она. По словам Волк, уголовное дело возбудили по статье «Незаконная охота».