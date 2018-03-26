В Ряжске женщина облила водителя бензином и подожгла 

Ряжский районный суд вынес приговор в отношении 36-летней жительницы Новосибирска, которая в июле 2017 года пыталась убить 52-летнего жителя райцентра с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Суд установил, что 25 июля женщина, находясь в Ряжске в гостях у своей знакомой, распивала алкоголь. Ночью, когда спиртное закончилось, гостья отправилась в кафе, где продолжила употреблять спиртные напитки. Под утро, чтобы вернуться домой к подруге, остановила автомобиль и попросила водителя довезти ее до дома. По дороге женщина захотела купить пива остановиться у магазина. Воспользовавшись отсутствием пассажирки, мужчина достал из багажника бензин, чтобы залить его в бак автомобиля. В это время женщина вернулась и стала высказывать претензии, что не смогла приобрести спиртное. Между водителем и пассажиркой произошел конфликт, женщина выхватила бутылку с бензином, облила водителя и поднесла к нему зажигалку. В результате мужчина сильно обгорел, но остался жив, а женщина с места преступления скрылась.
Приговором суда женщину признали виновной и приговорили к шести годам колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.