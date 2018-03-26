Ещё
В Карелии мужчина будет осужден за половую неприкосновенность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии мужчина будет осужден за половую неприкосновенность 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ребенку на момент совершения преступления против половой неприкосновенности было всего 6 лет.
47-летнего мужчину обвиняют в совершении «насильственных действий сексуального характера» в отношении шестилетнего мальчика.
По версии Следкома Карелии, мужчина совершил инкриминируемое ему преступление в 2013 году. Обвиняемый по решению суда был заключен под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
— Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет,
— говорится в сообщении СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Трое детей и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово Убил соседа железным прутом Автосалоны Петербурга объединили в преступное сообщество
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов325
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди72
Умер Сергей Мавроди241
Украина задержала российское судно201
Начало пожара в Кемерово попало на видео90
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение