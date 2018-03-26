В Карелии мужчина будет осужден за половую неприкосновенность

Ребенку на момент совершения преступления против половой неприкосновенности было всего 6 лет.

47-летнего мужчину обвиняют в совершении «насильственных действий сексуального характера» в отношении шестилетнего мальчика.

По версии Следкома Карелии, мужчина совершил инкриминируемое ему преступление в 2013 году. Обвиняемый по решению суда был заключен под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

— Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет,

— говорится в сообщении СК.