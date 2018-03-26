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По делу о пожаре в Кемерово задержали четырех человек
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По делу о пожаре в Кемерово задержали четырех человек 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Следователи задержали и допросили четырех человек по делу о пожаре в кемеровском ТЦ. Об этом сообщает Следственный комитет России в телеграм-канале.
"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", — сообщает ведомство.
По данным СК, подтверждена гибель 39 человек. При этом ранее МЧС сообщало о 48 погибших.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.
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