По делу о пожаре в Кемерово задержали четырех человек

Следователи задержали и допросили четырех человек по делу о пожаре в кемеровском ТЦ. Об этом сообщает Следственный комитет России в телеграм-канале.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", — сообщает ведомство.

По данным СК, подтверждена гибель 39 человек. При этом ранее МЧС сообщало о 48 погибших.