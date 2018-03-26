Трем таджикам грозит до 20-и лет тюрьмы за попытку вступить в ИГ на Кубани

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое касается троих жителей Республики Таджикистан в возрасте от 26 до 33 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Во время следствия было выяснено, что в период с января по март 2017 года, в ходе предварительного сговора с группой лиц и, основываясь на мотивах религиозной нетерпимости, трое мужчин планировали выехать в Турцию . Их конечной целью было участие в террористической организации ИГ (запрещена в России ) на территории Сирии , деятельность которой, в том числе, направлена и против законных интересов РФ и российских граждан.

Однако благодаря действиям сотрудников пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю 14 и 15 марта их задержали в международном аэропорту «Пашковский».

Все обвиняемые были заключены под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Санкция ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусматривает, что в зависимости от вины каждого, им грозит срок от десяти до двадцати лет лишения свободы.