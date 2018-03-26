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Трем таджикам грозит до 20-и лет тюрьмы за попытку вступить в ИГ на Кубани
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Трем таджикам грозит до 20-и лет тюрьмы за попытку вступить в ИГ на Кубани 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое касается троих жителей Республики Таджикистан в возрасте от 26 до 33 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Во время следствия было выяснено, что в период с января по март 2017 года, в ходе предварительного сговора с группой лиц и, основываясь на мотивах религиозной нетерпимости, трое мужчин планировали выехать в Турцию. Их конечной целью было участие в террористической организации ИГ (запрещена в России) на территории Сирии, деятельность которой, в том числе, направлена и против законных интересов РФ и российских граждан.
Однако благодаря действиям сотрудников пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю 14 и 15 марта их задержали в международном аэропорту «Пашковский».
Все обвиняемые были заключены под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Санкция ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусматривает, что в зависимости от вины каждого, им грозит срок от десяти до двадцати лет лишения свободы.
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