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Дело крымского диверсанта Панова передали в прокуратуру
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Дело крымского диверсанта Панова передали в прокуратуру 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Следствие передало в прокуратуру Крыма уголовное дело в отношении гражданина Украины Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, сообщил его адвокат Сергей Легостов.
«В ближайшее время прокуратура направит это дело в Верховный суд Крыма», — передает ТАСС слова адвоката, не исключившего, что это произойдет на днях. Он рассказал также, что Панову уже вручено обвинительное заключение.
Напомним, в 2016 году ФСБ России предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, организованных минобороны Украины. При этом попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины.
В результате погибли российские офицер ФСБ и военный. Все диверсанты были задержаны и дали признательные показания. При этом арестованный предполагаемый глава группы украинских диверсантов, задержанных при попытке прорыва в Крым, полковник украинской разведки Евгений Панов назвал главные цели диверсий.
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