Дело крымского диверсанта Панова передали в прокуратуру

Следствие передало в прокуратуру Крыма уголовное дело в отношении гражданина Украины Евгения Панова , обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, сообщил его адвокат Сергей Легостов.

«В ближайшее время прокуратура направит это дело в Верховный суд Крыма», — передает ТАСС слова адвоката, не исключившего, что это произойдет на днях. Он рассказал также, что Панову уже вручено обвинительное заключение.

Напомним, в 2016 году ФСБ России предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, организованных минобороны Украины. При этом попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины.

В результате погибли российские офицер ФСБ и военный. Все диверсанты были задержаны и дали признательные показания. При этом арестованный предполагаемый глава группы украинских диверсантов, задержанных при попытке прорыва в Крым, полковник украинской разведки Евгений Панов назвал главные цели диверсий.