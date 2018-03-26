Российского шпиона задержали в Польше

Польше задержан предполагаемый российский шпион. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 26 марта, со ссылкой на польское телевидение.

Сообщается, что подозреваемого задержало Агентство внутренней безопасности. По утверждению телеканала, он интересовался деятельностью ведомства и контактировал с действующими под дипломатическим прикрытием сотрудниками российской разведки.

Известно, мужчину зовут Марек В., он работал в министерстве энергетики страны. Другие подробности о личности задержанного не уточняются.

Польские власти пока официально не заявляли о произошедшем.

В ноябре 2017 года в Эстонии был задержан гражданин России по подозрению в работе на ФСБ . Его обвиняли в подготовке киберпреступлений.