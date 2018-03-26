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Российского шпиона задержали в Польше
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Российского шпиона задержали в Польше 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Польше задержан предполагаемый российский шпион. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 26 марта, со ссылкой на польское телевидение.
Сообщается, что подозреваемого задержало Агентство внутренней безопасности. По утверждению телеканала, он интересовался деятельностью ведомства и контактировал с действующими под дипломатическим прикрытием сотрудниками российской разведки.
Известно, мужчину зовут Марек В., он работал в министерстве энергетики страны. Другие подробности о личности задержанного не уточняются.
Польские власти пока официально не заявляли о произошедшем.
В ноябре 2017 года в Эстонии был задержан гражданин России по подозрению в работе на ФСБ. Его обвиняли в подготовке киберпреступлений.
В мае эстонский суд приговорил россиянина к пяти годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением (ГРУ, бывшее название ныне существующего Главного управления Генштаба Вооруженных сил России). Сообщалось, что он собирал данные о передвижении военной техники по Эстонии и сведения о работе стратегических объектов.
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