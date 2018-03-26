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В Нижнем Новгороде мужчина избил и изнасиловал бывшую гражданскую жену
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В Нижнем Новгороде мужчина избил и изнасиловал бывшую гражданскую жену 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против 41-летнего мужчины, который изнасиловал свою бывшую гражданскую жену. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Все произошло днем 22 марта. По версии следствия, нетрезвый нижегородец накинулся на бывшую возлюбленную прямо в салоне автомобиля «Ниссан». Женщина не была готова к взаимности. Он несколько раз ударил ее, а потом изнасиловал. 34-летняя женщина убежала из машины и тут же сообщила о случившемся в полицию.
Выяснилось, что пара жила вместе 5 лет назад, до последнего времени они поддерживали отношения по бытовым вопросам.
«Вину в инкриминируемом деянии он не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в следственном комитете.
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