В Нижнем Новгороде мужчина избил и изнасиловал бывшую гражданскую жену

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против 41-летнего мужчины, который изнасиловал свою бывшую гражданскую жену. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Все произошло днем 22 марта. По версии следствия, нетрезвый нижегородец накинулся на бывшую возлюбленную прямо в салоне автомобиля «Ниссан». Женщина не была готова к взаимности. Он несколько раз ударил ее, а потом изнасиловал. 34-летняя женщина убежала из машины и тут же сообщила о случившемся в полицию.

Выяснилось, что пара жила вместе 5 лет назад, до последнего времени они поддерживали отношения по бытовым вопросам.

«Вину в инкриминируемом деянии он не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в следственном комитете.