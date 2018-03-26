Бывшего зампреда правительства ЕАО оправдали по делу о мошенничестве

Биробиджане суд вынес оправдательный приговор по делу бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Кривошеева . В действиях чиновника и его подельника не нашли состава преступления.

Четыре года под следствием без состава преступления

Вместе с Сергеем Кривошеевым был оправдан и предприниматель Дмитрий Аладорт, которого следствие называло сообщником чиновника при совершении мошенничества. Напомним, что уголовное дело в отношении зампреда правительства ЕАО было возбуждено в марте 2014 года — тогда его задержали за взятку, но позже обвинение переквалифицировали на мошенничество.

По версии правоохранителей, Сергей Кривошеев после масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году решил похитить часть средств, выделяемых для помощи подтопленцам и ликвидации последствий катастрофы. Обвиняемый якобы обманул руководителя местного отделения Красного Креста , убедив его в необходимости срочной поставки подтопленцам постельных принадлежностей, бытовой техники, одежды и предметов личной гигиены, вместе с тем представив своего поставщика — Дмитрия Аладорта. Затем, как «установили» следователи, злоумышленники завысили цену и количество приобретенных товаров, а разницу похитили, потратив на покупку недвижимости в ЕАО.

Уголовное дело насчитывало около 50-ти томов.