Нижегородку изнасиловали в припаркованном автомобиле на Московском шоссе

Нижегородка заявила в правоохранительные органы о том, что она была изнасилована в салоне припаркованного автомобиля на Московском шоссе. По словам 34-летней пострадавшей, преступление совершил ее бывший сожитель. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 22 марта в салоне автомобиля «Ниссан» в Канавинском районе нетрезвый 41-летний мужчина напал на экс-возлюбленную, несколько раз ударил ее по голове, а затем изнасиловал. Мужчина и женщина не проживают вместе уже пять лет, однако поддерживают отношения для решения бытовых вопросов. В тот день бывший сожитель неожиданно начал домогаться подругу, а получив отказ, решил удовлетворить свои желания при помощи силы.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Свою вину он не признает. Расследование продолжается.

Напомним, нижегородца арестовали за изнасилование школьницы на вечеринке.