В Челябинске уволен из УМВД следователь за убийство 

Оперативниками отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Копейску обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками службы собственной безопасности и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин, в их числе следователь следственного управления УМВД России по г. Челябинску, которые с целью завладения денежными средствами предположительно совершили убийство.
Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
«Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.