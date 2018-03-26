В Челябинске уволен из УМВД следователь за убийство

Оперативниками отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Копейску обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками службы собственной безопасности и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин, в их числе следователь следственного управления УМВД России по г. Челябинску , которые с целью завладения денежными средствами предположительно совершили убийство.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

«Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.