В Омске у 95-летней труженицы тыла украли 190 тыс. рублей

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась 95-летняя омичка. Пожилая женщина рассказала, что она впустила в квартиру мужчину, уверявшего, что ей положен возврат выплаченных денег за капитальный ремонт. Аргументировал это мошенник тем, что она является труженицей тыла. Бабушка поверила мужчине и заполнила все необходимые документы. После того, как с заполнением бумаг было покончено, незнакомец предложил проверить, насколько хорошо в квартире работают батареи. После того, как мужчина ушёл, омичка обнаружила, что у неё пропали деньги — всего 190 тыс. рублей.

Полицейские установили со слов потерпевшей, что преступником был мужчина 35-40 лет, худощавого телосложения, с тёмными волосами. Он был одет в темные куртку и брюки. Мошеннику за кражу грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции напоминают, что в квартиру не стоит пускать незнакомых людей, которые рассказывают о полагающихся выплатах, денежных реформах, просят разменять денежные купюры или обменять их на новые, проверить батареи отопления или газовые плиты для установки счетчиков.