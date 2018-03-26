Ещё
В Омске у 95-летней труженицы тыла украли 190 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске у 95-летней труженицы тыла украли 190 тыс. рублей 

АиФ-Омск 57 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
С заявлением о краже в полицию обратилась 95-летняя омичка. Пожилая женщина рассказала, что она впустила в квартиру мужчину, уверявшего, что ей положен возврат выплаченных денег за капитальный ремонт. Аргументировал это мошенник тем, что она является труженицей тыла. Бабушка поверила мужчине и заполнила все необходимые документы. После того, как с заполнением бумаг было покончено, незнакомец предложил проверить, насколько хорошо в квартире работают батареи. После того, как мужчина ушёл, омичка обнаружила, что у неё пропали деньги — всего 190 тыс. рублей.
Полицейские установили со слов потерпевшей, что преступником был мужчина 35-40 лет, худощавого телосложения, с тёмными волосами. Он был одет в темные куртку и брюки. Мошеннику за кражу грозит до пяти лет тюрьмы.
Сотрудники полиции напоминают, что в квартиру не стоит пускать незнакомых людей, которые рассказывают о полагающихся выплатах, денежных реформах, просят разменять денежные купюры или обменять их на новые, проверить батареи отопления или газовые плиты для установки счетчиков.
АиФ-Омск: последние новости
Житель Омска угнал иномарку и устроил два ДТП В Омске с поличным поймали двух несовершеннолетних закладчиц С омского бизнесмена взыскали 180 тысяч рублей за организацию азартных игр
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди273
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия335
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП185
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово93
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку143
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение