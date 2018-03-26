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Полицейские раскрыли серию краж из дачных домиков в Зеленоградском районе
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Полицейские раскрыли серию краж из дачных домиков в Зеленоградском районе 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Зеленоградскому району установили причастность двоих жителей Гурьевска к серии имущественных преступлений. Молодых людей полицейские задержали 23 марта по подозрению в хищении имущества из дачных домиков.
Кражи совершались в ночное время. Злоумышленники проникали в помещения, повреждая стеклопакеты окон, и похищали дорогую бытовую технику, а также строительные и садовые инструменты. По данным полиции, в течение нескольких дней приятели совершили три аналогичные кражи. Общий ущерб от действий похитителей составил почти 130 тысяч рублей.
Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские в течение короткого времени вышли на след подозреваемых и задержали обоих. Часть похищенного имущества изъята.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска продолжают работу с задержанными, проверяя их на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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