Полицейские раскрыли серию краж из дачных домиков в Зеленоградском районе

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Зеленоградскому району установили причастность двоих жителей Гурьевска к серии имущественных преступлений. Молодых людей полицейские задержали 23 марта по подозрению в хищении имущества из дачных домиков.

Кражи совершались в ночное время. Злоумышленники проникали в помещения, повреждая стеклопакеты окон, и похищали дорогую бытовую технику, а также строительные и садовые инструменты. По данным полиции, в течение нескольких дней приятели совершили три аналогичные кражи. Общий ущерб от действий похитителей составил почти 130 тысяч рублей.

Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские в течение короткого времени вышли на след подозреваемых и задержали обоих. Часть похищенного имущества изъята.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска продолжают работу с задержанными, проверяя их на причастность к другим аналогичным преступлениям.