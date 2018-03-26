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ЖительЧайковского признан виновным в разбойном нападении на малолетнюю девочку
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ЖительЧайковского признан виновным в разбойном нападении на малолетнюю девочку 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Доказательства, собранные следователем следственного отдела по г. Чайковский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, установлены судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю города Чайковского/
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Следствием и судом установлено, что утром 24 ноября 2017 в городе Чайковский на детской площадке молодой человек напал на 9-летнюю девочку, повалил её на землю и похитил сотовый телефон. С похищенным нападавший скрылся. Однако вскоре он был задержан и водворен под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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