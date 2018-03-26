В Башкирии осудили бывшего начальника УФСИН, убившего заключенного

На скамье подсудимых в Башкирии оказался бывший начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН . Мужчину обвинили в смерти знакомого 67-летнего пенсионера.

Как выяснили следователи, вечером 4 июня прошлого года 57-летний мужчина зашел в гости к своему знакомому, жившему в поселке Верный Иглинского района. Они начали выпивать и ссориться. 57-летний начальник вскочил и начал избивать собутыльника-пенсионера, бил его руками и ногами по телу.

— Потерпевший вскоре скончался, мужчина попытался сбежать, но был задержан. В ходе следствия подозреваемый уволился по собственному желанию, выйдя на пенсию по выслуге лет, — сообщили в следственном комитете по Башкирии.

Злоумышленник признал вину частично. Дело набралось на четыре дома доказательств. Во время расследования мужчина находился под стражей, но вскоре ему изменили меру пресечения на домашний арест. Суд назначил убийце пенсионера пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор, как пояснили следователи, еще не вступил в силу.