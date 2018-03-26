Ещё
В Ломоносовском районе женщина убила приятеля из-за пощечины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ломоносовском районе женщина убила приятеля из-за пощечины 

Ivyborg.ru 1 час назад
В поселке Аннино Ломоносовского района Ленобласти задержана 31-летняя женщина по подозрению в совершении убийства, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
Как сообщило ведомство, в воскресенье 25 марта подозреваемая распивала спиртные напитки в компании мужчин. В какой-то момент между участниками застолья разыгралась ссора.
В ведомстве уточнили, что задержанная «ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками».
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следствие продолжается.
Ivyborg.ru: последние новости
Молодой выборжец может сесть на 10 лет за пакет амфетамина В Петербурге задержаны "чёрные риелторы", похищавшие квартиры умерших людей Банду вымогателей из Ленобласти, похитивших пять человек, будут судить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди272
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия332
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП184
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово92
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку143
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение