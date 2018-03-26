В Ломоносовском районе женщина убила приятеля из-за пощечины

В поселке Аннино Ломоносовского района Ленобласти задержана 31-летняя женщина по подозрению в совершении убийства, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Как сообщило ведомство, в воскресенье 25 марта подозреваемая распивала спиртные напитки в компании мужчин. В какой-то момент между участниками застолья разыгралась ссора.

В ведомстве уточнили, что задержанная «ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками».

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следствие продолжается.