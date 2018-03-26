Ещё
Жительница Плесецка расцарапала лицо и шею участковому из-за пьяного мужа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Плесецка расцарапала лицо и шею участковому из-за пьяного мужа 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти, обвиняется 47-летняя жительница Плесецка.
Известно, что 27 января 2018 года вечером в одном из домов в поселке Плесецк сотрудница полиции выявила местного жителя, который в нетрезвом состоянии в подъезде жилого дома нарушал общественный порядок. Представитель власти предложила ему проследовать в отдел полиции. Супруга нарушителя, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила ее за форменное обмундирование и расцарапала ей лицо и шею, причинив физическую боль. После случившегося супружеская пара была доставлена в органы внутренних дел для разбирательства.
АиФ Архангельск: последние новости
Два пьяных архангелогородца избили полицейского в здании УМВД В Архангельске будут судить организаторов детской порностудии В Устьянском районе возбудили уголовное дело о хищении 32 миллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди273
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия335
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП185
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово93
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку143
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение