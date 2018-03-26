Жительница Плесецка расцарапала лицо и шею участковому из-за пьяного мужа 

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти, обвиняется 47-летняя жительница Плесецка.
Известно, что 27 января 2018 года вечером в одном из домов в поселке Плесецк сотрудница полиции выявила местного жителя, который в нетрезвом состоянии в подъезде жилого дома нарушал общественный порядок. Представитель власти предложила ему проследовать в отдел полиции. Супруга нарушителя, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила ее за форменное обмундирование и расцарапала ей лицо и шею, причинив физическую боль. После случившегося супружеская пара была доставлена в органы внутренних дел для разбирательства.