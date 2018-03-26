Бывшего полицейского подозревают в убийстве в Челябинске

Экс-полицейский и два жителя Челябинска задержаны по подозрению в убийстве, сообщают в региональном СУ СКР.

По версии следствия, бывший следователь одного из районных отделов полиции и двое его соучастников полагали, что у потерпевшего при себе есть крупная сумма денег. Мужчину привезли в квартиру в Челябинске и стали требовать у него ценности, однако ничего не получили. Тогда подозреваемые, опасаясь последствий, убили жертву и спрятали тело, а дорогой автомобиль мужчины отогнали в Копейск и оставили во дворе дома. Именно после того, как одна из местных жительниц сообщила в полицию, что во дворе долго стоит брошенная машина, правоохранители смогли выйти на след подозреваемых.

«По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, в соответствии со степенью участия в совершении преступления», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

«Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — отметили в областном ГУ МВД.