80 литров технического спирта изъяли в Вологде

Такое количество спиртного изъяли полицейские в торговом павильоне в микрорайоне Водники. О незаконной продаже алкоголя сотрудникам УМВД сообщили жители.

Порядка 800 бутылок технического спирта, продававшегося незаконно, обнаружил участковый в ходе проверки поступившего сигнала. В результате правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которой запрещена или ограничена». Продавца незаконного алкоголя ждет наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей.

В настоящее время алкоголь изъят, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.