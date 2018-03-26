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80 литров технического спирта изъяли в Вологде
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80 литров технического спирта изъяли в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Такое количество спиртного изъяли полицейские в торговом павильоне в микрорайоне Водники. О незаконной продаже алкоголя сотрудникам УМВД сообщили жители.
Порядка 800 бутылок технического спирта, продававшегося незаконно, обнаружил участковый в ходе проверки поступившего сигнала. В результате правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которой запрещена или ограничена». Продавца незаконного алкоголя ждет наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей.
В настоящее время алкоголь изъят, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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