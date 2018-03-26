В Приморье сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на чету пенсионеров

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение 70-летней жительницы поселка Душкино о разбойном нападении. Потерпевшая рассказала, что ночью неизвестные мужчины ворвались в дом, и, угрожая ножом, нанесли телесные повреждения ей и 71— летнему супругу, похитили личные вещи и скрылись.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевших, осмотрели место происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении корыстно-насильственного преступления задержали двоих ранее судимых жителей Находки в возрасте 37 и 36 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. В ходе обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, изъято орудие преступления — нож.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом.

В отношении 37-летнего фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соучастник преступления отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.