В Майкопе угонщик протащил по асфальту хозяина машины

Полицией Адыгеи задержан подозреваемый, совершивший ДТП на угнанном с автозаправки автомобиле.

«25 марта, около 14.00 часов, на окраине Майкопа был совершен угон. Злоумышленник неправомерно завладел Ладой Грантой, припаркованной на территории автозаправочной станции», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 48-летний хозяин машины, находясь на АЗС, передал ключи пассажиру, чтобы тот помог заправить автомобиль.

Вместо этого, молодой человек завел двигатель и начал движение.

Заметивший противоправные действия владелец Лады попытался пресечь угон, но был сбит. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение.

На задержание подозреваемого сотрудники полиции ориентировали все наряды наружных служб Майкопа и близлежащих районов.

«Вскоре выяснилось, что злоумышленник, находясь в пригороде Майкопа, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. После этого машина опрокинулась, а сам водитель попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Майкопского района», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

В отделе полиции было установлено, что парень не получал водительского удостоверения, а на предложение пройти медицинское освидетельствование ответил отказом. За это он привлечен к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.