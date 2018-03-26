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Тольяттинскими полицейскими задержан безработный наркосбытчик
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Тольяттинскими полицейскими задержан безработный наркосбытчик 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Автограде сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 22 задержан подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и употреблении наркотиков. Мужчина проживал в съемной квартире, где при обыске были изъяты свертки с порошком. Их общая масса составляла более 200 граммов, Кроме того были найдены весы и пакеты с защелками. Как показали результаты исследования, найденным веществом оказался наркотик типа N-метилэфедрон. В ходе допроса выяснилось, что мужчина с 2016 года состоит на учете в наркодиспансере. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, через всемирную сеть он приобретал наркотики только для себя. Летом того же года он узнал, что если купить достаточно крупную партию, то можно распределить по мелким пакетам и выгодно продать. Выяснилось, что обвиняемый был безработным и ранее не судим. Намерения подозреваемого к сбыту наркотиков в крупном размере была доказана следователями в полном объеме. В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное в крупном размере», санкцией которой является лишение свободы до 15 лет.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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