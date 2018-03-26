Сотрудник УФСИН Башкирии до смерти избил пенсионера

Бывший начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Башкирии признан виновным в причинении смерти человеку. Об этом сообщает пресс-служба следкома республики.

Вечером 4 июня прошлого года, 57-летний начальник УИИ пришел в гости к своему знакомому в посёлке Верный Иглинского района. Во время застолья мужчины поссорились. Гость избил ногами 67-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался. Во время следствия сотрудник инспекции уволился из правоохранительных органов в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Злоумышленник частично признал вину. Приговором суда ему назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.