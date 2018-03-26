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Подозреваемые по делу о диверсиях на объектах ТЭК в Крыму скрываются за границей
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Умер Сергей Мавроди

Подозреваемые по делу о диверсиях на объектах ТЭК в Крыму скрываются за границей 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Подозреваемые по делу о диверсиях на объектах ТЭК в Крыму установлены, но не задержаны, поскольку скрываются за границей. Об этом журналистам в понедельник сообщил начальник республиканского управления ФСБ Виктор Палагин.
В Крыму 31 октября и 1 ноября прошлого года произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты. Кроме того, сообщалось об обрушении опоры ЛЭП. Управление ФСБ по Республике Крым возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на полуострове.
"Ведутся следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Мы знаем, кто это сделал, пока их достать не можем", — сказал Палагин. «Они за пределами Российской Федерации», — добавил он, отвечая на вопрос ТАСС.
Глава УФСБ не уточнил, сколько подозреваемых есть у спецслужб по делу о диверсиях.
"Очень тяжело противодействовать… [преступнику], когда у него нет логики, когда он одиночка… Как правило, это психически больные и шизофреники либо идейные. А когда группа лиц, они готовятся, ведут подготовку, приискивают объекты, материалы, …тогда это все выявляется. Но мы сегодня противодействуем ни первым и ни вторым, противодействуем… вооруженным формированиям, специально подготовленным [за рубежом]", — сказал Палагин.
Он добавил, что безопасность объектов ТЭК в Крыму в настоящее время обеспечена «на высоком уровне».
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