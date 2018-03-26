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Дело обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму передали в Верховный суд региона
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Дело обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму передали в Верховный суд региона 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Главный региональный
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Прокуратура Крыма в понедельник передала в Верховный суд республики уголовное дело в отношении гражданина Украины Евгения Панова, которого обвиняют в подготовке диверсий на полуострове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Уголовное дело в отношении Панова с утвержденным обвинительным заключением передано в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу", — сказал источник. По его словам, Панова обвиняют по трем статьям УК РФ: «Приготовление к диверсии», «Покушение на контрабанду боеприпасов» и «Незаконное хранение и перевозка боеприпасов». Ему грозит длительный тюремный срок.
ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий в Крыму были задержаны двое украинцев: Андрей Захтей и Панов.
Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести с половиной годам лишения свободы. «Дело Захтея», который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.
Панов, в свою очередь, вину не признает.
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