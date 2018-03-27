Неизвестный обстрелял трамвай на юге Москвы

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 9 марта. В полицию обратилась москвичка, работающая водителем трамвая маршрута №16. «Женщина сообщила, что на ул. Чертановская неизвестный открыл стрельбу из мелкокалиберного оружия и разбил в трамвае три стекла», — сказал источник.

В МВД провели проверку и 26 марта возбудили уголовное дело о хулиганстве, ведется следствие.