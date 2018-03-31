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Суд вернул барнаульцу квартиру, проданную за 10 000 рублей
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Суд вернул барнаульцу квартиру, проданную за 10 000 рублей 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Квартира, проданная за десять тысяч рублей, по решению городского суда возвращена прежнему владельцу, сообщает сайт алтайской прокуратуры.
Железнодорожный суд Барнаула отказал истцу в удовлетворении требований о выселении прежнего владельца из приобретённой им квартиры, а договор купли-продажи признал недействительным.
Такое решение было принято судом, исходя из совокупности представленных сторонами доказательств.
В ходе суда было выяснено, что мужчина, находясь в тяжёлом материальном положении, решил взять под залог имущества деньги на погашение задолженности по имеющимся микрозаймам.
Он позвонил по объявлению в газете и договорился о встрече.
При подписании договора мужчину уверили, что он подписывает документ, который станет страховкой от невозврата денег. Не читая, барнаулец подписал договор. Получив 10 000 рублей, он отправился платить «по счетам».
О том, что это была не страховка, а договор купли-продажи квартиры, мужчина узнал после получения иска.
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