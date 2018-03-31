Суд вернул барнаульцу квартиру, проданную за 10 000 рублей

Квартира, проданная за десять тысяч рублей, по решению городского суда возвращена прежнему владельцу, сообщает сайт алтайской прокуратуры.

Железнодорожный суд Барнаула отказал истцу в удовлетворении требований о выселении прежнего владельца из приобретённой им квартиры, а договор купли-продажи признал недействительным.

Такое решение было принято судом, исходя из совокупности представленных сторонами доказательств.

В ходе суда было выяснено, что мужчина, находясь в тяжёлом материальном положении, решил взять под залог имущества деньги на погашение задолженности по имеющимся микрозаймам.

Он позвонил по объявлению в газете и договорился о встрече.

При подписании договора мужчину уверили, что он подписывает документ, который станет страховкой от невозврата денег. Не читая, барнаулец подписал договор. Получив 10 000 рублей, он отправился платить «по счетам».

О том, что это была не страховка, а договор купли-продажи квартиры, мужчина узнал после получения иска.