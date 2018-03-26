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В Нижегородской области полицейские привлекают к ответственности руководителя ТСЖ
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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

В Нижегородской области полицейские привлекают к ответственности руководителя ТСЖ 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 20 минут назад
По данным следствия, подозреваемый причастен к хищению более 2 миллионов рублей, которые жители перечисляли в ТСЖ в качестве оплаты коммунальных платежей.
В ходе расследования следователи СУ УМВД России по г. Дзержинску установили, что с февраля по декабрь 2014 года подозреваемый, являясь руководителем ТСЖ, полученные за оплату отопления и горячего водоснабжения от собственников многоквартирных домов денежные средства в сумме 1 миллиона рублей, незаконно перевел в иные организации.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК России.
Кроме того, установлено, что 41-летний подозреваемый причастен к еще одному противоправному деянию. В период с ноября 2011 года по октябрь 2012 года он похитил 1 миллион рублей у членов товарищества собственников жилья другого дома.
В настоящее время оба уголовного дела объединены в одно производство, расследование продолжается.
За совершение подобного деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
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