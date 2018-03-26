Ещё
КС рассказал, как судить должников по зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

КС рассказал, как судить должников по зарплате 

Время бухгалтера 17 минут назад
Конституционный суд в своем Постановлении от 22.03.2018 года запретил сажать под домашний арест подозреваемого в преступлении небольшой тяжести, если до этого подобных правонарушений он не совершал.
С жалобой на противоречие Конституции норм УПК РФ обратился руководитель предприятия, задолжавшего своим работникам почти 80 миллионов рублей. Московский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следователя держал обвиняемого под домашним арестом, продлив его даже после полного погашения задолженности по зарплате.
Конституционный суд отметил, что вменяемые физлицу преступления по ч. 2 ст. 145 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» не предусматривают лишения свободы на срок выше трех лет. Кроме того, судьи КС подчеркнули, что возможность лишения свободы лиц, впервые совершивших преступление небольшой тяжести, ограничена ст. 56 УК РФ.
В такой ситуации, когда подозреваемому даже при обвинительном решении суда не грозит оказаться за решеткой, как отметил КС, домашний арест может назначаться только в крайнем случае, при наличии отягчающих обстоятельств, например, когда речь идет об организаторе преступления.
В противном случае, домашнее заключение в указанных обстоятельствах будет нарушением конституционных прав гражданина РФ на свободу и личную неприкосновенность.
Время бухгалтера: последние новости
Обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов За спирт, найденный в крови, накажут Налог на доходы могут поднять на два процента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово228
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»294
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово127
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста64
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
01:11
В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение