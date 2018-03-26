КС рассказал, как судить должников по зарплате

Конституционный суд в своем Постановлении от 22.03.2018 года запретил сажать под домашний арест подозреваемого в преступлении небольшой тяжести, если до этого подобных правонарушений он не совершал.

С жалобой на противоречие Конституции норм УПК РФ обратился руководитель предприятия, задолжавшего своим работникам почти 80 миллионов рублей. Московский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следователя держал обвиняемого под домашним арестом, продлив его даже после полного погашения задолженности по зарплате.

Конституционный суд отметил, что вменяемые физлицу преступления по ч. 2 ст. 145 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» не предусматривают лишения свободы на срок выше трех лет. Кроме того, судьи КС подчеркнули, что возможность лишения свободы лиц, впервые совершивших преступление небольшой тяжести, ограничена ст. 56 УК РФ.

В такой ситуации, когда подозреваемому даже при обвинительном решении суда не грозит оказаться за решеткой, как отметил КС, домашний арест может назначаться только в крайнем случае, при наличии отягчающих обстоятельств, например, когда речь идет об организаторе преступления.

В противном случае, домашнее заключение в указанных обстоятельствах будет нарушением конституционных прав гражданина РФ на свободу и личную неприкосновенность.