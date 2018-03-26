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Осужденный за хищение 280 млн руб. директор «ОЭК— Финанс» освободился из колонии по УДО
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Осужденный за хищение 280 млн руб. директор «ОЭК— Финанс» освободился из колонии по УДО 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ОАО «ОЭК— Финанс» Андрей Байбаров, осужденный к 3,5 года колонии общего режима за хищение более 280 млн рублей, вышел из колонии условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил в понедельник информированный источник.
"Байбаров освободился из мест лишения свободы условно— досрочно без возмещения ущерба", — сказал собеседник агентства.
Дорогомиловский районный суд Москвы в июле прошлого года приговорил к срокам от 2 лет условно до 3,5 года колонии фигурантов уголовного дела о хищении более 280 млн рублей руководством компании «ОЭК-Финанс», учрежденной департаментом городского имущества Москвы. В зависимости от роли и степени участия генеральный директор ОАО «ОЭК— Финанс» Андрей Байбаров, его подчиненные Ольга Ковалева и Екатерина Голышева, генеральный директор ЗАО «ОФСК» Татьяна Гурщенкова признаны виновными в присвоении, растрате и злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, Байбаров с целью хищения средств организовал группу и заключил от имени ОАО «ОЭК-Финанс» фиктивные договоры с подконтрольной ему ЗАО «ОФСК» на общую сумму 282 млн рублей. После этого, как установлено судом, они распорядились деньгами по своему усмотрению.
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