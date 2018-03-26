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Незрячий кубанец стал жертвой уличного грабителя
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Незрячий кубанец стал жертвой уличного грабителя 

Новая Кубань 24 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Мужчина шел по улице. У него с собой был сотовый телефон и гитара. Неизвестный гражданин напал на незрячего человека, похитил имущество и скрылся.
Потерпевший был вынужден обратиться в полицию.
Сотрудникам удалось оперативно установить личность злоумышленника благодаря изучению записей с камер видеонаблюдения.
27-летнего подозреваемого задержали в течение 1,5 часов. Грабитель был дома, продать похищенное он не успел. Полицейские изъяли имущество и вернули законному владельцу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж».
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