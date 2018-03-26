Средняя сумма взятки в Кировской области упала в несколько раз 

В Кировской области средняя сумма взятки по выявленным за 2017 год эпизодам составила 172 тысячи рублей.
Такая информация содержатся в докладе начальника регионального УМВД Константина Селянина, с которым он выступит в четверг в Законодательном собрании. Как отмечается, по сравнению с 2016 годом эта сумма упала в несколько раз: тогда средняя сумма составляла 647 тысяч рублей.
В 2017 году за совершение экономических преступлений к уголовной ответственности привлечено 421 лицо (на 6% меньше, чем в предыдущем году).
Фото — regionsamara.ru