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Жительницу Великих Лук задержали по подозрению в краже
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Жительницу Великих Лук задержали по подозрению в краже 

АиФ Северо-запад 36 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили личность гражданки, подозреваемой в краже имущества у посетительницы кафе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в ночь на 25 марта в кафе по проспекту Гагарина в Великих Луках у горожанки свободным доступом была совершена кража сумки с вещами и мобильным телефоном. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.
Экипажем патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» была задержана 33-летняя безработная великолучанка, которая подозревается в совершении данной кражи. Похищенное изъято. Проводится проверка.
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