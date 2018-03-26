Жительницу Великих Лук задержали по подозрению в краже

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили личность гражданки, подозреваемой в краже имущества у посетительницы кафе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 25 марта в кафе по проспекту Гагарина в Великих Луках у горожанки свободным доступом была совершена кража сумки с вещами и мобильным телефоном. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

Экипажем патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» была задержана 33-летняя безработная великолучанка, которая подозревается в совершении данной кражи. Похищенное изъято. Проводится проверка.