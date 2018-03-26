Житель Ртищево погорел на фиктивной прописке мигрантов из Узбекистана 

Жителя Ртищево осудили за фиктивную прописку иностранцев. 55-летний мужчина прописал в своей квартире нескольких жителей республики Узбекистан. Его наказали штрафом в 20 тысяч рублей по требованию местной прокуратуры.
— В ноябре и декабре прошлого года житель фиктивно поставил на учет трех граждан республики Узбекистан, — уточнили АиФ-Саратов в областной прокуратуре.
Суд доказал, что на самом деле жить там иностранцы не собирались. Однако, прописка им требовалась для незаконного получения гражданства России.