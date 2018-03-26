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Депутаты предлагают наказывать за любой угон как за кражу
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Депутаты предлагают наказывать за любой угон как за кражу 

Карельские вести 1 час назад
Лазейка в законе позволяет угонщикам избегать наказания.
Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает признать утратившей силу статью 166 Уголовного кодекса (УК) РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Всех угонщиков автомобилей автор инициативы предлагает привлекать по статье 158 УК РФ «Кража», которая подразумевает более суровое наказание.
Депутат предлагает устранить противоречие в законе, которое по-разному трактует одни и те же преступные действия угонщиков. Если угонщик успел продать угнанный автомобиль, то его судят за кражу. А если не успел и его поймали раньше, то он может заявить, что взял машину «просто покататься», и получить гораздо более легкое наказание.
Подробности — здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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