Депутаты предлагают наказывать за любой угон как за кражу

Лазейка в законе позволяет угонщикам избегать наказания.

Депутат предлагает устранить противоречие в законе, которое по-разному трактует одни и те же преступные действия угонщиков. Если угонщик успел продать угнанный автомобиль, то его судят за кражу. А если не успел и его поймали раньше, то он может заявить, что взял машину «просто покататься», и получить гораздо более легкое наказание.

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