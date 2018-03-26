Ещё
В Ачинске задержали лже-целительницу, обманувшую 29-летнего мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ачинске задержали лже-целительницу, обманувшую 29-летнего мужчину 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жительницу Ачинского района задержали за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
В полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что неизвестная женщина обманула ее сына, якобы сняв с него порчу. В обмен 29-летний мужчина отдал ей золотые украшения на сумму свыше 20 тысяч рублей.
На месте преступления криминалисты нашли следы рук злоумышленницы. Таким образом они «вышли» на 24-летнюю девушку, задержали ее и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Обвиняемую заключили под стражу.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске наркоман убил подругу и сварил её сердце В Красноярске поймали мужчину, нападавшего с ножом на девушек В Красноярском крае конфликт из-за цепочки чуть не перерос в поножовщину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди273
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия335
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП185
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово93
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку143
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение