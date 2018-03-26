В Ачинске задержали лже-целительницу, обманувшую 29-летнего мужчину

Жительницу Ачинского района задержали за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что неизвестная женщина обманула ее сына, якобы сняв с него порчу. В обмен 29-летний мужчина отдал ей золотые украшения на сумму свыше 20 тысяч рублей.

На месте преступления криминалисты нашли следы рук злоумышленницы. Таким образом они «вышли» на 24-летнюю девушку, задержали ее и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Обвиняемую заключили под стражу.