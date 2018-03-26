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Неизвестные в масках грабили автомойщиков и букмекеров в Минводах
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Неизвестные в масках грабили автомойщиков и букмекеров в Минводах 

АиФ Ставрополье 44 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Четверо мужчин в масках ограбили автомоечный комплекс, а через сутки — букмекерскую контору, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.
После звонка о нападении на автомойку полицейские выехали на место происшествия. Выяснилось, что поздно ночью в здание ворвались четверо мужчин, лица которых были скрыты масками, и потребовали от кассира передать им выручку. Получив деньги, грабители скрылись.
Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно установить личности и местонахождение злоумышленников, их задержали и доставили в участок.
В ходе дальнейшего разбирательства обнаружилось, что с момента нападения на автомоечную станцию, они успели совершить ещё одно ограбление. Напали на букмекерскую контору и, угрожая пистолетом, забрали деньги.
Сумма награбленного превысила 100 тысяч рублей. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
При обыске у подозреваемых дома обнаружена часть денег, одежда, в которой совершались преступления, и пневматический пистолет.
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