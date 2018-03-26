Банду разбойников поймали на Ставрополье

Минераловодские полицейские задержали подозреваемых в грабеже и разбойном нападении. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Заявление о нападении на автомойку поступило в полицию от владельца. Он рассказал, что ночью в помещение ворвались четверо молодых людей в масках и забрали деньги из кассы. После преступления, они скрылись.

Вскоре правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать злоумышленников. Выяснилось, что эта же банда напала на одну из букмекерских контор. Угрожая кассиру пистолетом, они забрали деньги у кассира. Общая сумма ущерба причиненного потерпевшим составила более ста тысяч рублей.

Сейчас против грабителей возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».