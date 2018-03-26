Ещё
Банду разбойников поймали на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банду разбойников поймали на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Минераловодские полицейские задержали подозреваемых в грабеже и разбойном нападении. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Заявление о нападении на автомойку поступило в полицию от владельца. Он рассказал, что ночью в помещение ворвались четверо молодых людей в масках и забрали деньги из кассы. После преступления, они скрылись.
Вскоре правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать злоумышленников. Выяснилось, что эта же банда напала на одну из букмекерских контор. Угрожая кассиру пистолетом, они забрали деньги у кассира. Общая сумма ущерба причиненного потерпевшим составила более ста тысяч рублей.
Сейчас против грабителей возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставрополец зверски убил бывшую возлюбленную во время прогулки по лесу В Северной Осетии нерадивая мать задолжала алименты на полмиллиона рублей Первый замминистра экономразвития Ставрополья пойдет под суд
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня12
В Грозном горит многоэтажный дом106
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение72
Новый антироссийский шаг191
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»175
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение