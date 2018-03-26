В Югре сотрудники полиции, задержали группу мужчин подозреваемых в покушении на убийство

В дежурную часть поступило сообщение о том, что неустановленные лица пришли в одну из квартир по улице Профсоюзов города Сургута с целью совершения убийства. Одним из злоумышленников был осуществлен выстрел в область головы 28-летнего мужчины. Предполагая, что последний скончался от полученной травм, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативными сотрудниками была получена информация о предположительном местонахождении подозреваемых. В результате проведенных мероприятий, в одной из квартир жилого дома была задержана группа лиц, причастных к совершению преступления. При себе мужчины имели магазин с патронами, глушитель от пистолета.

В настоящее время подозреваемые 1987, 1983, 1991 годов рождения задержаны и находятся под стражей. Проводятся следственные действия.