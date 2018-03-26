Ещё
В Югре сотрудники полиции, задержали группу мужчин подозреваемых в покушении на убийство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

В Югре сотрудники полиции, задержали группу мужчин подозреваемых в покушении на убийство 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
В дежурную часть поступило сообщение о том, что неустановленные лица пришли в одну из квартир по улице Профсоюзов города Сургута с целью совершения убийства. Одним из злоумышленников был осуществлен выстрел в область головы 28-летнего мужчины. Предполагая, что последний скончался от полученной травм, злоумышленники скрылись с места происшествия.
Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативными сотрудниками была получена информация о предположительном местонахождении подозреваемых. В результате проведенных мероприятий, в одной из квартир жилого дома была задержана группа лиц, причастных к совершению преступления. При себе мужчины имели магазин с патронами, глушитель от пистолета.
В настоящее время подозреваемые 1987, 1983, 1991 годов рождения задержаны и находятся под стражей. Проводятся следственные действия.
По данному факту следователями СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном получении кредита Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-директора трех управляющих компаний, обвиняемого в мошенничестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово230
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»299
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово127
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста65
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
01:11
В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение