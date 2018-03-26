Нижегородец может получить десять лет тюрьмы за покупку наркотиков на 1150 рублей

36-летний нижегородец может лишиться свободы на десять лет за приобретение и хранение наркотиков. Он купил наркотические вещества через интернет на сумму 1150 рублей с целью употребления. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, преступление было совершено 24 ноября 2017 года около 13 часов. Обвиняемый забрал покупку в «закладке» на улице Мечникова Московского района и спрятал сверток в сумку. Сотрудники полиции остановили мужчину с целью личного досмотра и обнаружили наркотическое средство.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому, — до десяти лет лишения свободы.

По факту сбыта наркотического средства выделены материалы проверки в отдельное производство.

Обвиняемый женат и имеет на иждивении ребенка. Трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.