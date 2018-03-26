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Нижегородец может получить десять лет тюрьмы за покупку наркотиков на 1150 рублей
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Нижегородец может получить десять лет тюрьмы за покупку наркотиков на 1150 рублей 

В городе N 49 минут назад
Фото: В городе N
36-летний нижегородец может лишиться свободы на десять лет за приобретение и хранение наркотиков. Он купил наркотические вещества через интернет на сумму 1150 рублей с целью употребления. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
По версии следствия, преступление было совершено 24 ноября 2017 года около 13 часов. Обвиняемый забрал покупку в «закладке» на улице Мечникова Московского района и спрятал сверток в сумку. Сотрудники полиции остановили мужчину с целью личного досмотра и обнаружили наркотическое средство.
Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому, — до десяти лет лишения свободы.
По факту сбыта наркотического средства выделены материалы проверки в отдельное производство.
Обвиняемый женат и имеет на иждивении ребенка. Трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Напомним, жительница Городца обвиняется в убийстве мужа на почве ревности.
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