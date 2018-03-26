Полицейские задержали злоумышленника похитившего ноутбук у пациента больницы 

Сотрудники уголовного розыска городского УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 38-летний бездомный мужчина, ранее судимый за грабеж. Его задержали.
По данным полиции, злоумышленник проходил лечение в той же больнице, что и потерпевший. При выписке из лечебного учреждения подозреваемый злоупотребил доверием владельца ноутбука и ушел из больницы с его имуществом. Оперативники в ходе работы с задержанным установили, что он сдал персональный компьютер в ломбард. Похищенная техника изъята.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.