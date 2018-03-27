В Челябинской области уволен следователь МВД, подозреваемый в убийстве владельца внедорожника

В настоящее время следователь МВД , причастный к тяжкому преступлению, уже уволен, сообщает

официальный сайт

областного управления СК РФ.

Расследование началось после того, как днем 21 марта 2018 года в правоохранительные органы обратилась жительница Копейска . Она сообщила, что во дворе ее дома несколько дней находится дорогостоящая машина марки Mercedes, не принадлежащая никому из жильцов. Сотрудниками полиции было установлено, что на автомобиле стоят поддельные номера, а владелец автомобиля несколько дней не выходит на работу.

22 марта сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В тот же день был задержан один из подозреваемых. Затем в Тюмени были схвачены двое его сообщников, в том числе следователь одного из районных отделов полиции Челябинска

24 марта сотрудники угрозыска ОМВД по Копейску обнаружили труп убитого бизнесмена, пишет

74.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя областного управления СК РФ Владимира Шишкова

"По версии следствия, подозреваемые, которые предполагали, что у потерпевшего имеется при себе большая сумма наличных денег, привезли его в квартиру одного из домов Челябинска", — говорится в пресс-релизе. Злоумышленники намеревались ограбить потерпевшего, однако денег при нем не оказалось.

Опасаясь, что потерпевший обратиться в правоохранительные органы, грабители убили мужчину и завладели его дорогостоящим внедорожником. Иномарку они перегнали в Копейск, установив на нее поддельные номера, а труп жертвы спрятали.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. «Решается вопрос о предъявлении обвинения, в соответствии со степенью участия в совершении преступления», — заключили в СК РФ.

В областном главке полиции отметили, что следователя, подозреваемого в убийстве коммерсанта, уволили «по отрицательным мотивам». Он «понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности», добавили в ведомстве.