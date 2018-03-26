Ещё
В Челябинской области двух человек и экс-следователя подозревают в убийстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области двух человек и экс-следователя подозревают в убийстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар — РИА Новости. Следственные органы подозревают двух жителей Челябинской области и бывшего следователя челябинского райотдела полиции в убийстве местного жителя, сообщает следственное управление СКР по региону.
По данным следствия, 21 марта в полицию обратилась жительница Копейска с сообщением о нахождении во дворе ее дома внедорожника, не принадлежащего никому из жильцов. Выяснилось, что на автомобиле стоят фиктивные номера, а его владелец несколько дней не выходит на работу. Следствие возбудило дело по статье «убийство».
В ходе расследования были задержаны двое местных жителей и бывший следователь районного отдела полиции Челябинска.
"По версии следствия, подозреваемые, предполагая, что у потерпевшего есть при себе большая сумма денег, привезли его в квартиру дома в Челябинске, чтобы завладеть деньгами. Денежных средств у того не оказалось, и подозреваемые… убили мужчину и завладели его внедорожником. После… автомобиль они перевезли в Копейск, установив на него фиктивные номера, а тело потерпевшего сокрыли", — говорится в сообщении.
По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавляется в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Москвич пытался организовать убийство бывшей жены и ее сожителя в Сургуте Суд оставил в колонии осужденного за нападения на женщин Артура Косицына Спасатели проверили три этажа горящего ТЦ в Кемерово, погибших не нашли
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди272
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия332
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП184
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово92
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку143
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение