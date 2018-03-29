Белгородца, нападавшего в подъездах на детей, заключили под стражу

Белгороде взяли под стражу 20-летнего педофила, напавшего в подъездах на девочек, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда Белгорода.

По версии следствия, 21 марта молодой человек проследил за девочкой до подъезда и поднялся с ней на 8 этаж, где напал.

Через два дня, 23 марта, этот же молодой человек проследил и поднялся на 10 этаж уже за другой девочкой. Убедившись, что на лестничной площадке нет посторонних людей, педофил совершил с ребёнком насильственные действия сексуального характера.

Решив, что обвиняемый, находясь на свободе, может напасть на кого-то или скрыться от следствия, суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на 1 месяц и 26 суток.