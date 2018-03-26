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Ранее судимого за убийство матери москвича заподозрили в убийстве бабушки
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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Ранее судимого за убийство матери москвича заподозрили в убийстве бабушки 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мужчину задержали по подозрению в избиении до смерти собственной бабушки на юге Москвы, ранее он был судим за убийство матери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 23 марта 2018 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Ереванской улице в Москве, в ходе ссоры подверг избиению свою бабушку, в результате чего женщина 1937 года рождения скончалась на месте происшествия", — сказала Иванова.
По ее словам, внук потерпевшей 1982 года рождения задержан, его уже судили за убийство матери.
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