Ранее судимого за убийство матери москвича заподозрили в убийстве бабушки

"По данным следствия, 23 марта 2018 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Ереванской улице в Москве, в ходе ссоры подверг избиению свою бабушку, в результате чего женщина 1937 года рождения скончалась на месте происшествия", — сказала Иванова.

По ее словам, внук потерпевшей 1982 года рождения задержан, его уже судили за убийство матери.