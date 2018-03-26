Полицейскими во Владимире пресечена попытка сбыта наркотических средств с особо крупном размере

В ходе личного досмотра в рюкзаке, находившемся при задержанном, оперативники обнаружили три полимерных пакета с кристаллообразным содержимым разных оттенков, а так же прозрачный сверток с веществом растительного происхождения.

Экспертным заключением установлено, что во всех пакетах находились синтетические наркотические средства с разным химическим составом. Общая масса изъятых из оборота смесей равна 966, 76 грамма.

Полицейскими установлено, что задержанный планировал расфасовать наркотики и реализовать их на территории региона путем организации тайников-закладок.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области реализуются мероприятия по установлению каналов приобретения запрещенных веществ, а так же проводится проверка на причастность подозреваемого к иным эпизодам преступной деятельности.