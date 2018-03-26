Гитару и телефон похитили на улице у слепого мужчины в Кавказском районе 

Полицейские в Кавказском районе задержали 27-летнего мужчину, который предположительно, ограбил слепого человека на улице.
В дежурную часть района обратился незрячий мужчина. Он рассказал полицейским, что когда находился на улице, неизвестный похитил у него гитару и сотовый телефон.
Правоохранители на месте происшествия провели расследование и, проанализировав записи с уличных видеокамер, выяснили личность нападавшего. Им понадобилось всего 1,5 часа, чтобы задержать местного 27-летнего жителя. А все украденное имущество полицейские обнаружили у него дома.
«Гитара и телефон были возвращены законному владельцу. А грабителю теперь грозит срок — лишение свободы до 7 лет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.