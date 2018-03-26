Жителя Чайковского осудили за нападение на малолетнюю девочку

Суд признал жителя Чайковского виновным в разбойном нападении на малолетнюю девочку на детской площадке.

Утром 24 ноября 27-летний мужчина напал на ребёнка. Он повалил 9-летнюю девочку на землю и отобрал у неё сотовый телефон. После нападения мужчина сбежал, но вскоре его удалось задержать. Его поместили под стражу.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима . Приговор в законную силу пока не вступил», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчину судили по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».